Егор Бабурин высказался о текущем лидерстве «Торпедо» в Первой лиге

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал текущее лидерство автозаводцев в Мелбет Первой лиге, а также высказался о большом количестве ничейных результатов в нынешнем сезоне. Чёрно-белые восемь раз сыграли вничью за 14 туров чемпионата.

«Как оцениваю турнирную ситуацию? Для нас она прекрасная. Сейчас у нас всё получается, болельщики и тренерский штаб довольны. Мне кажется, на старте сезона сложно было представить, что мы выдадим такой отрезок.

За 14 туров у «Торпедо» восемь ничьих? Были сложные выездные матчи, когда мы спасали одно очко. Но и соперник несколько раз приобретал одно очко в матчах с нами. Так что ничьи – это результат характера и борьбы. Всё равно каждое очков идёт в копилку. Сейчас наверху таблицы большая плотность, и каждое очко влияет на расстановку сил. В конце сезона тоже может сказаться», — приводит слова Бабурина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Олега Кононова набрали 26 очков за 14 матчей. На втором месте идёт екатеринбургский «Урал», имеющий в своём активе 25 очков. Тройку лидеров замыкает тульский «Арсенал» с 25 очками. Отметим, что «оружейники» сыграли на один матч меньше.