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Санчо — лучший летний трансфер чемпионата Англии по версии The Guardian, Мазрауи — 10-й

Санчо — лучший летний трансфер чемпионата Англии по версии The Guardian, Мазрауи — 10-й
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Известное британское издание The Guardian составило рейтинг лучших трансферов английской Премьер-лиги, совершённых минувшим летом.

Первое место в этом списке занимает крайний нападающий «Челси» Джейдон Санчо (7,32), перешедший в лондонский клуб из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. На второй строчке располагается новоиспечённый нападающий «Тоттенхэма» Доминик Соланке (7,22). Замыкает тройку лидеров защитник «Ипсвича» Дара О’Ши (7,18).

10 лучших летних трансферов чемпионата Англии сезона-2024/2025:

  1. Джейдон Санчо («Челси») – 7,32.
  2. Доминик Соланке («Тоттенхэм») – 7,22.
  3. Дара О’Ши («Ипсвич») – 7,18.
  4. Илиман Ндиайе («Эвертон») – 7,17.
  5. Максанс Лакруа («Кристал Пэлас») – 7,11.
  6. Факундо Буонанотте («Лестер») – 7,04.
  7. Риккардо Калафьори («Арсенал») – 6,99.
  8. Савио («Манчестер Сити») – 6,97.
  9. Никола Миленкович («Ноттингем Форест») – 6,91.
  10. Нуссайр Мазрауи («Манчестер Юнайтед») – 6,89.
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