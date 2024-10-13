Игрок «Торпедо» Бородин: мне довелось провести не один сезон в ФНЛ, этот — самый трудный

Защитник московского «Торпедо» Сергей Бородин рассказал о конкуренции в текущем сезоне Первой лиги (ФНЛ).

«В этом сезоне много команд, которые ставят задачу выйти в РПЛ: «Урал», «Арсенал», «Сочи», тот же «Черноморец» сейчас наверху. Как говорится, ФНЛ — непредсказуемый чемпионат, тут все двигаются от матча к матчу. Полностью согласен, что сейчас самый трудный и зрелищный сезон в Первой лиге. Мне довелось не один сезон провести тут, пожалуй, этот самый интересный», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сейчас «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги (ФНЛ) с 26 очками в 14 турах. На втором месте расположился ФК «Урал» с 25 очками, на третьем — тульский «Арсенал» также с 25 очками.