Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Торпедо» Бородин: мне довелось провести не один сезон в ФНЛ, этот — самый трудный

Игрок «Торпедо» Бородин: мне довелось провести не один сезон в ФНЛ, этот — самый трудный
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Торпедо» Сергей Бородин рассказал о конкуренции в текущем сезоне Первой лиги (ФНЛ).

«В этом сезоне много команд, которые ставят задачу выйти в РПЛ: «Урал», «Арсенал», «Сочи», тот же «Черноморец» сейчас наверху. Как говорится, ФНЛ — непредсказуемый чемпионат, тут все двигаются от матча к матчу. Полностью согласен, что сейчас самый трудный и зрелищный сезон в Первой лиге. Мне довелось не один сезон провести тут, пожалуй, этот самый интересный», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сейчас «Торпедо» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги (ФНЛ) с 26 очками в 14 турах. На втором месте расположился ФК «Урал» с 25 очками, на третьем — тульский «Арсенал» также с 25 очками.

Материалы по теме
Егор Бабурин высказался о текущем лидерстве «Торпедо» в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android