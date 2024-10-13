Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартин Эдегор может вернуться на поле после травмы в ноябре

Мартин Эдегор может вернуться на поле после травмы в ноябре
Комментарии

Возвращение атакующего полузащитника национальной команды и «Арсенала» Мартина Эдегора ожидают в ноябре.

«Мартин не теряет надежды, по словам трёх человек, с которыми я сегодня говорил. Его всё ещё ожидают в ноябре», — говорится в заявлении аккаунта now_arsenal в X (ранее Twitter).

25-летний Эдегор повредил лодыжку во время матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА — 2024/2025 с Австрией (2:1), который прошёл 9 сентября, и с тех пор не выходил на поле. Клуб заявил, что ждёт возвращения полузащитника в ноябре. Ближайший матч «Арсенала» состоится в рамках английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» 27 октября.

Материалы по теме
Тренер сборной Норвегии заявил, что травмированный Эдегор далёк от выздоровления
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android