Мартин Эдегор может вернуться на поле после травмы в ноябре

Возвращение атакующего полузащитника национальной команды и «Арсенала» Мартина Эдегора ожидают в ноябре.

«Мартин не теряет надежды, по словам трёх человек, с которыми я сегодня говорил. Его всё ещё ожидают в ноябре», — говорится в заявлении аккаунта now_arsenal в X (ранее Twitter).

25-летний Эдегор повредил лодыжку во время матча 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА — 2024/2025 с Австрией (2:1), который прошёл 9 сентября, и с тех пор не выходил на поле. Клуб заявил, что ждёт возвращения полузащитника в ноябре. Ближайший матч «Арсенала» состоится в рамках английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» 27 октября.