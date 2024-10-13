Канищев: даже если «Зенит» не доберёт своё, конкуренты сами свои очки потеряют

Бывший советский футболист Александр Канищев считает, что санкт-петербургский «Зенит» сможет улучшить свою игровую форму.

«Пауза на сборные не играет никакой роли. «Зенит» и без того в порядке. Команда доберёт своё. Даже если не доберёт, условные конкуренты сами свои очки потеряют. Конкуренты играют нестабильно, поэтому 100% потеряют много очков», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 26 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

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