Голкипер «Торпедо» Бабурин высказался о 20-матчевой серии без поражений

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин высказался о серии автозаводцев без поражений, которая составляет 20 матчей.

— У «Торпедо» идёт внушительная серия без поражений — уже 14 матчей. В вашей карьере были такие длительные серии?

— Если брать с прошлым сезоном, то серия составляет 20 матчей. Не припомню такой длинной серии. Таких даже близко не было, — приводит слова Бабурина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Олега Кононова набрали 26 очков за 14 матчей. На втором месте идёт екатеринбургский «Урал», имеющий в своём активе 25 очков. Тройку лидеров замыкает тульский «Арсенал» с 25 очками. Отметим, что «оружейники» сыграли на один матч меньше.