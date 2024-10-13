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Вальверде: я не против бегать и отрабатывать в защите за наших нападающих

Вальверде: я не против бегать и отрабатывать в защите за наших нападающих
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде заявил, что готов отрабатывать в обороне за звёздных нападающих «сливочных».

«Есть игроки, которым не нужно защищаться. Лично я не против побегать за наших нападающих, чтобы они могли этим воспользоваться. Здорово, когда игроки атаки помогают нам время от времени. Но аналогичная ситуация с защитниками: никто не ждёт, что они будут атаковать в течение 90 минут», — приводит слова Вальверде Marca.

В нынешнем сезоне уругвайский футболист принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 130 млн.

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