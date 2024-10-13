Уэсли Фофана вступился за Мбаппе, которого критикуют за посещение ночного клуба

Защитник сборной Франции и «Челси» Уэсли Фофана вступился за нападающего и капитана национальной команды Киллиана Мбаппе.

«Люди могут делать то, что хотят в свободное время. Это не то, о чём мы [сборная Франции] сегодня говорили, я не слышал об этой истории. Он делает то, что хочет, он отличный парень и большой профессионал. Не придаём ли мы этому слишком большого значения? Я не знаю. Он лучший французский игрок, поэтому нормально, что это так широко освещается.

Я думаю, что время от времени [СМИ] заходят слишком далеко. Вам следует обратиться к самому Килиану Мбаппе за дополнительной информацией», — приводит слова Фофана ESPN.

Напомним, ранее стало известно, что капитана сборной заметили в одном из ночных клубов Швеции в ночь победы его команды в Лиге наций УЕФА над Израилем.