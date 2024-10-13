Эдерсон рассказал, как Гвардиола уговорил его не покидать «Манчестер Сити» летом

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал о влиянии главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы на его решение не уходить из английского клуба минувшим летом, несмотря на выгодные предложения из Саудовской Аравии.

«На столе действительно лежало такое предложение, которое очень сильно манило, ведь это было необычное предложение. У меня было бесчисленное количество бесед с Гвардиолой, одна из них была значимой [для меня]. В сказанных им словах виднелись гарантии, процесс и развитие. Наличие всего этого важно для моего нахождения в «Манчестер Сити», — приводит слова Эдерсона TNT Sports Brasil.

Бразильский вратарь выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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