Андрей Талалаев подвёл итоги первого месяца работы в «Балтике»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвёл итоги своего первого месяца работы в калининградском клубе.

«Команда стала нашей, нашего тренерского штаба. Она уже управляемая. Первый тайм с «Нефтехимиком» был близок к тому, что мы называем футболом и к чему ребят призываем стремиться. В «Химках» мы к этому пришли лишь через три месяца работы», — приводит слова Талалаева Metaratings.

На данный момент калининградская «Балтика» находится на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Андрея Талалаева набрали 21 очко в 13 матчах. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков после 14 встреч.