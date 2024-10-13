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Андрей Талалаев подвёл итоги первого месяца работы в «Балтике»

Андрей Талалаев подвёл итоги первого месяца работы в «Балтике»
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвёл итоги своего первого месяца работы в калининградском клубе.

«Команда стала нашей, нашего тренерского штаба. Она уже управляемая. Первый тайм с «Нефтехимиком» был близок к тому, что мы называем футболом и к чему ребят призываем стремиться. В «Химках» мы к этому пришли лишь через три месяца работы», — приводит слова Талалаева Metaratings.

На данный момент калининградская «Балтика» находится на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Андрея Талалаева набрали 21 очко в 13 матчах. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков после 14 встреч.

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