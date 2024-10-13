Первый тренер Соболева: в «Зените» у Саши есть прогресс, всё у него будет хорошо

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Зенита» Александра Соболева, высказался об адаптации форварда в стане сине-бело-голубых.

«Видим, что у Саши есть прогресс. Потихоньку набирает физическую форму, лучше готов сейчас. Успевает в прессинге, хорошо играет в отборе. Он не только два гола забил с «Войводиной», но и какие голевые передачи сделал! Видно, что и с ребятами хорошо общается. Всё будет у него хорошо.

Но это дело Семака, сколько времени давать играть Саше. К каждой игре готовятся и подбирают состав отдельно. Саша набирает форму и претендует на место в стартовом составе», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.