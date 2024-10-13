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Дешам отреагировал на поход Мбаппе в ночной клуб во время матча сборной Франции

Дешам отреагировал на поход Мбаппе в ночной клуб во время матча сборной Франции
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на вопрос, что он думает о ситуации с нападающим «трёхцветных» Килианом Мбаппе, который не прибыл в расположение национальной команды в октябре из-за желания долечить травму, при этом в день игры Лиги наций с Израилем (1:4) был замечен в ночном клубе.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Камавинга – 7'     1:1 Гандельман – 24'     1:2 Нкунку – 28'     1:3 Гендузи – 87'     1:4 Баркола – 89'    

«Ночной поход Мбаппе? Я не слежу за новостями об игроках, которых нет в команде. Килиан участвует в программе [реабилитации] под руководством мадридского «Реала». Я не знаю, был ли он там [в клубе] во время матча или нет.

Всё, что я могу сказать, так это то, что Килиан отправил мне сообщение перед матчем [с Израилем]. Как и любой другой футболист он придерживается расписания. Если у игрока выходной, то он обладает свободой делать всё, что захочет», — приводит слова Дешама RMC Sport со ссылкой на Telefoot.

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