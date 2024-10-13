Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тихонов: для выхода «Енисея» в РПЛ нужно огромное желание — не только моё и футболистов

Тихонов: для выхода «Енисея» в РПЛ нужно огромное желание — не только моё и футболистов
Комментарии

Главный тренер ФК «Енисей» Андрей Тихонов рассказал о планах клуба на выход в Российскую Премьер-лигу.

— Есть ли у «Енисея» задача попасть в РПЛ уже в этом сезоне?
— Слушайте, РПЛ — это должен быть стадион. Понимаете? Должна быть вся инфраструктура для РПЛ. Ну и, конечно, огромное желание всех. Не только моё и футболистов. Сейчас не об этом. Мы будем стремиться сделать всё максимально. Получится — значит, получится, — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сейчас подопечные Тихонова находятся на 10-м месте турнирной таблицы Первой лиги (ФНЛ) с 17 очками в 14 турах. Возглавляет рейтинг московское «Торпедо» с 26 очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android