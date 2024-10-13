Билялетдинов: Черчесову надо искать пилюлю, чтобы добиться результата с Казахстаном

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о тренерской работе Станислава Черчесова с национальной командой Казахстана.

«Плохо, что Казахстан проиграл Австрии, но в команде Рангника играют футболисты Бундеслиги. Непростая ситуация у сборной Казахстана. Возможно, у Черчесова получится с этой командой. Тяжело будет всем выйти в финальную часть Евро. Чемпионат Казахстана слабее, чем у конкурентов. Черчесову надо искать пилюлю, чтобы добиться результата», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, после трёх туров команда Черчесова занимает четвёртое место в 3 группе дивизиона В. Накануне национальная команда Казахстана проиграла сборной Австрии со счётом 0:4.