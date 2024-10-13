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Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
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Билялетдинов: Черчесову надо искать пилюлю, чтобы добиться результата с Казахстаном

Билялетдинов: Черчесову надо искать пилюлю, чтобы добиться результата с Казахстаном
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Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о тренерской работе Станислава Черчесова с национальной командой Казахстана.

«Плохо, что Казахстан проиграл Австрии, но в команде Рангника играют футболисты Бундеслиги. Непростая ситуация у сборной Казахстана. Возможно, у Черчесова получится с этой командой. Тяжело будет всем выйти в финальную часть Евро. Чемпионат Казахстана слабее, чем у конкурентов. Черчесову надо искать пилюлю, чтобы добиться результата», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, после трёх туров команда Черчесова занимает четвёртое место в 3 группе дивизиона В. Накануне национальная команда Казахстана проиграла сборной Австрии со счётом 0:4.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
4 : 0
Казахстан
1:0 Баумгартнер – 10'     2:0 Линхарт – 54'     3:0 Забитцер – 56'     4:0 Зайдль – 79'    
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