Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дасаев: молодёжь «Локомотива» доказывает, что она не хуже легионеров

Дасаев: молодёжь «Локомотива» доказывает, что она не хуже легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о молодых футболистах в составе «Локомотива».

«Конкуренция должна быть всегда. Сейчас чемпионат России интереснее. Я бы отметил игру «Локомотива». Команда играет со своими молодыми ребятами. Молодёжь «Локомотива» доказывает, что она не хуже легионеров. Не знаю, хватит ли им запаса сил до конца чемпионата. Когда играют молодые, стабильности нет. Но хотелось бы, чтобы дошли до конца. Хотя спады будут всегда, это неизбежно», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова победили в девяти матчах и проиграли две встречи.

Материалы по теме
Сенников: если Батраков перейдёт в «Зенит», то станет тенью Клаудиньо и Вендела
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android