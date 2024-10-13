Дасаев: молодёжь «Локомотива» доказывает, что она не хуже легионеров

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о молодых футболистах в составе «Локомотива».

«Конкуренция должна быть всегда. Сейчас чемпионат России интереснее. Я бы отметил игру «Локомотива». Команда играет со своими молодыми ребятами. Молодёжь «Локомотива» доказывает, что она не хуже легионеров. Не знаю, хватит ли им запаса сил до конца чемпионата. Когда играют молодые, стабильности нет. Но хотелось бы, чтобы дошли до конца. Хотя спады будут всегда, это неизбежно», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 27 очков. Подопечные Михаила Галактионова победили в девяти матчах и проиграли две встречи.