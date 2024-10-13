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Эдин Терзич входит в шорт-лист кандидатов на замену тен Хагу в «МЮ» — Никсон

Эдин Терзич входит в шорт-лист кандидатов на замену тен Хагу в «МЮ» — Никсон
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Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» в качестве потенциальной замены для нидерландского специалиста Эрика тен Хага. Об этом сообщает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Алана Никсона в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, боссы «красных дьяволов» включили 41-летнего тренера в свой шорт-лист.

Терзич возглавлял дортмундский клуб с 2020 по 2021 год и с 2022 по 2024 год. За этот период «Боруссия» под его руководством выиграла Кубок и Суперкубок Германии. В минувшем сезоне «шмели» дошли до финала Лиги чемпионов, в котором уступили мадридскому «Реалу» со счётом 0:2.

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