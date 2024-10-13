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В ФПБК проверят заявление Литвина о покупке военного билета на фоне скандала в Медиалиге

В ФПБК проверят заявление Литвина о покупке военного билета на фоне скандала в Медиалиге
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что намерен обратиться в военную прокуратуру после заявлений основателя футбольного медиаклуба Lit Energy Михаила Литвина о покупке военного билета.

«Купил военный билет». Это что значит? Дал взятку в военкомате? Не пойму, о чём этот молодой человек сказал? В понедельник мы обязательно обратимся, чтобы по данному факту провели проверку и выяснили, как данный блогер проходил ВВК (военно‑врачебную комиссию). А то читаю новости: он сегодня в футбол играл. Говорят, бегает по полю как профессиональный футболист и руками машет как боксёр. Вывод — значит, здоров», — написал Бородин в своём телеграм-канале.

Накануне Литвин устроил драку с болельщиком медиаклуба «СКА-Ростов», главой которого является популярный музыкант Василий Вакуленко (Баста), во время очного матча команд в Кубке лиги.

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