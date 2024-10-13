Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Торпедо» Бабурин высказался о клубах, ведущих борьбу за выход в РПЛ

Вратарь «Торпедо» Бабурин высказался о клубах, ведущих борьбу за выход в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин поделился мыслями о том, какие команды Мелбет Первой лиги являются претендентами на выход в РПЛ.

«Это те клубы, о которых говорили ещё перед сезоном. Плюс к ним добавился «Черноморец» после неудачного старта. Поэтому пять-шесть команд, которые сейчас наверху таблицы, и будут претендовать на это. Явного фаворита здесь нет, потому что нет клуба, который проходится по всем соперникам катком. Каждая игра упорная. Главное в этой борьбе – не терять очки с соперниками, которые находятся внизу таблицы», — приводит слова Бабурина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Олега Кононова набрали 26 очков за 14 матчей. На втором месте идёт екатеринбургский «Урал», имеющий в своём активе 25 очков. Тройку лидеров замыкает тульский «Арсенал» с 25 очками. Отметим, что «оружейники» сыграли на один матч меньше.

Материалы по теме
Егор Бабурин высказался о текущем лидерстве «Торпедо» в Первой лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android