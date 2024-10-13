Талалаев: некоторые игроки «Балтики» после вылета думали, что их разберут команды из элиты

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, как футболисты калининградского клуба реагируют на его требования. Напомним, российский специалист возглавил балтийцев 6 сентября этого года.

«Некоторые футболисты после вылета «Балтики» из РПЛ думали, что их сейчас разберут команды из элиты, что они будут все востребованы. Такие мысли сложно из головы вытрясти. До конца трансферного окна некоторые ребята могли жить надеждой на то, что они будут не в Первой лиге «вариться», а вновь отправятся в РПЛ.

Уже не раз сталкивался с подобными ситуациями в своей карьере, но та реакция, которую я увидел от ребят в Калининграде, сильно обнадёживает. Очень нравится, как футболисты реагируют на те требования, которые им предъявляем. Мы заметно увеличили интенсивность тренировочных занятий», — приводит слова Талалаева Metaratings.

На данный момент калининградская «Балтика» находится на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Андрея Талалаева набрали 21 очко в 13 матчах. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков после 14 встреч.