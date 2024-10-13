Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 14-го тура Первой лиги

«Арсенал» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 14-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 октября, состоится матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретятся тульский «Арсенал» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Арсенал Т
Тула
1-й тайм
0 : 0
Сочи
Сочи

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Левашов, Семенчук, Печенкин, Бердников, Попов, Кайнов, Ткачёв, Цараев, Лёвин, Липовой, Турищев.

«Сочи»: Карабашев, Заика, Суслов, Кожемякин, Маслов, Макарчук, Макаров, Кравцов, Мелёшин, Писарский, Крамарич.

На данный момент тульский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков в 13 матчах. «Сочи» после аналогичного количества встреч находится на шестой строчке. Подопечные Роберта Морено имеют в своём активе 20 очков.

Материалы по теме
Вратарь «Торпедо» Бабурин высказался о клубах, ведущих борьбу за выход в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android