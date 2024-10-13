«Арсенал» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 14-го тура Первой лиги

Сегодня, 13 октября, состоится матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встретятся тульский «Арсенал» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Левашов, Семенчук, Печенкин, Бердников, Попов, Кайнов, Ткачёв, Цараев, Лёвин, Липовой, Турищев.

«Сочи»: Карабашев, Заика, Суслов, Кожемякин, Маслов, Макарчук, Макаров, Кравцов, Мелёшин, Писарский, Крамарич.

На данный момент тульский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков в 13 матчах. «Сочи» после аналогичного количества встреч находится на шестой строчке. Подопечные Роберта Морено имеют в своём активе 20 очков.