Казахстан — Словения: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 16:00

Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Казахстана и Словении. Игра пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трёх туров сборная Казахстана занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Словения располагается на третьей строчке, заработав четыре очка в трёх встречах. Возглавляет квартет 3 Лиги В сборная Норвегии (7). На втором месте находится австрийская национальная команда (4).

Материалы по теме Билялетдинов: Черчесову надо искать пилюлю, чтобы добиться результата с Казахстаном

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: