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Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
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Казахстан — Словения: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 16:00

Казахстан — Словения: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 16:00
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Сегодня, 13 октября, состоится матч 4-го тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Казахстана и Словении. Игра пройдёт на стадионе «Центральный» (Алма-Ата). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 3. 4-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Казахстан
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После трёх туров сборная Казахстана занимает четвёртое место в своей группе. Команда набрала одно очко. Словения располагается на третьей строчке, заработав четыре очка в трёх встречах. Возглавляет квартет 3 Лиги В сборная Норвегии (7). На втором месте находится австрийская национальная команда (4).

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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