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«Мы не живём, а выживаем». Директор «Сокола» обратился к болельщикам клуба

«Мы не живём, а выживаем». Директор «Сокола» обратился к болельщикам клуба
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Директор футбольного клуба «Сокол» Алексей Потапов высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне Первой лиги, а также обратился к болельщикам саратовцев после разгрома от «Торпедо» (0:5) в матче 14-го тура.

Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
12 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
5 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Бородин – 12'     2:0 Манелов – 15'     3:0 Галкин – 26'     4:0 Нетфуллин – 51'     5:0 Нетфуллин – 57'    

«Тяжело давать комментарии после серии таких игр. Большое разочарование от многих футболистов, на которых очень рассчитывали. Ошибки в селекции, без сомнений, существуют, без них никак. По нашему бюджету мы должны находиться в турнирной таблице ниже «Тюмени», но это не оправдывает нас. Три игры проведены безобразно, и хочется извиниться перед болельщиками за это. Выводы сделаны, движемся дальше. Очень сильно надеюсь, что все футболисты осознают, в какой ситуации мы оказались. Отдельно хочется поклониться тем людям, кто нас поддерживает, особенно в выездных играх. Как говорится, луч света в тёмном царстве!

Не хочется возвращаться к больной теме, но, если знать, в какой ситуации находится клуб, многие бы изменили своё мнение. Мы не живём, а выживаем. Самое простое оскорбить, унизить футболистов, тренеров. Я с шести лет в футболе, прошёл все этапы от футболиста до генерального директора, провёл всю жизнь в «Соколе» и официально заявляю: какие бы проблемы ни были у нас, их мы решим. Прекрасно понимаю, что в случае вылета в Саратове долго не будет Первой лиги. Какой у нас вид спорта может собрать на стадионе от 4 до 6 тыс. болельщиков?!» — приводит слова Потапова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Турнирная таблица Первой лиги
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