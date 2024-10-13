«Мы не живём, а выживаем». Директор «Сокола» обратился к болельщикам клуба

Директор футбольного клуба «Сокол» Алексей Потапов высказался о выступлении команды в нынешнем сезоне Первой лиги, а также обратился к болельщикам саратовцев после разгрома от «Торпедо» (0:5) в матче 14-го тура.

«Тяжело давать комментарии после серии таких игр. Большое разочарование от многих футболистов, на которых очень рассчитывали. Ошибки в селекции, без сомнений, существуют, без них никак. По нашему бюджету мы должны находиться в турнирной таблице ниже «Тюмени», но это не оправдывает нас. Три игры проведены безобразно, и хочется извиниться перед болельщиками за это. Выводы сделаны, движемся дальше. Очень сильно надеюсь, что все футболисты осознают, в какой ситуации мы оказались. Отдельно хочется поклониться тем людям, кто нас поддерживает, особенно в выездных играх. Как говорится, луч света в тёмном царстве!

Не хочется возвращаться к больной теме, но, если знать, в какой ситуации находится клуб, многие бы изменили своё мнение. Мы не живём, а выживаем. Самое простое оскорбить, унизить футболистов, тренеров. Я с шести лет в футболе, прошёл все этапы от футболиста до генерального директора, провёл всю жизнь в «Соколе» и официально заявляю: какие бы проблемы ни были у нас, их мы решим. Прекрасно понимаю, что в случае вылета в Саратове долго не будет Первой лиги. Какой у нас вид спорта может собрать на стадионе от 4 до 6 тыс. болельщиков?!» — приводит слова Потапова пресс-служба клуба на официальном сайте.