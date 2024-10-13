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Ринат Дасаев: надеемся, что «Спартак» станет лучше

Ринат Дасаев: надеемся, что «Спартак» станет лучше
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев верит, что красно-белые могут набрать форму по ходу сезона.

«Каждая команда начинает сезон по-разному: кто-то хорошо, кто-то чуть хуже. Во второй части сезона команда может прибавить. Мы надеемся на «Спартак», что под конец первого круга и в начале второго станет лучше, подтянется», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 11 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 19 очков и на текущий момент занимает шестое место. В следующем туре красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра состоится 19 октября в 16:30 по московскому времени.

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