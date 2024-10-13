Родриго поделился архивным фото с Неймаром времён их игры за «Сантос»

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Родриго Гоэс в своём аккаунте в социальной сети поделился архивной фотографией с нападающим бразильской национальной команды и «Аль-Хиляля» Неймаром, которая была сделана в период нахождения этих игроков в системе «Сантоса».

Фото: Из личного архива Родриго Гоэса

Родриго является воспитанником академии «Сантоса», за которую он начал выступать с 10-летнего возраста. В 2019 году вингер перешёл из этого бразильского клуба в мадридский «Реал». Неймар также является воспитанником «Сантоса», в который он попал в 1999 году. В 2013 году нападающий перешёл в «Барселону», где играл до 2017 года.

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