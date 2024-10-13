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Главный тренер «Енисея» Тихонов рассказал о задачах команды в Первой лиге

Главный тренер «Енисея» Тихонов рассказал о задачах команды в Первой лиге
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Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал о задачах красноярской команды в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги.

«Перед «Енисеем» стоят задачи выигрывать. Понимаете, бывают вот такие матчи, как с «Родиной». Не получается. Мы хотим побеждать и быть как можно выше. Много очков, которые мы потеряли — это последние минуты.

Если взять несколько игр, то мы потеряли как минимум четыре очка. Прибавьте их нам — мы были бы рядышком с той компанией, которая борется за большие места», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

На данный момент подопечные Тихонова находятся на 10-м месте турнирной таблицы Первой лиги с 17 очками в 14 турах. Возглавляет рейтинг московское «Торпедо» с 26 очками.

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