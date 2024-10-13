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Левандовски раскритиковал игру сборной Польши после матча с Португалией

Левандовски раскритиковал игру сборной Польши после матча с Португалией
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски высказался критически в адрес игры национальной команды после проигранного матча с Португалией (1:3), который состоялся в 3-м туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Польша
Окончен
1 : 3
Португалия
0:1 Б. Силва – 26'     0:2 Роналду – 37'     1:2 Зелиньски – 78'     1:3 Беднарек – 88'    

«Я не полузащитник, и моя работа не заключается в том, чтобы опускаться в линию обороны для получения мяча на своей половине поля. Может быть, у меня получится сделать это на тренировках.

Во время матча я должен быть ближе к штрафной, чтобы ждать там кроссов, передач. Это то, что нам необходимо улучшить или изменить, причём не только в игре с Португалией. В целом мы не часто владеем мячом в непосредственной близости от штрафной соперника. Роль нападающего заключается в том, чтобы попытаться что-то придумать там», — приводит слова Левандовского Mundo Deportivo.

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