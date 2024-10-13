Титулы Синнера и Соболенко, ЦСКА обыграл «Зенит» в Единой лиге. Главное к вечеру

Теннисисты Янник Синнер и Арина Соболенко стали победителями турниров в Шанхае и Ухане, сборная Казахстана потерпела очередное поражение под руководством Станислава Черчесова, ЦСКА обыграл «Зенит» в Единой лиге ВТБ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 октября.
Футбол
«Арсенал» упустил возможность возглавить таблицу Первой лиги, сыграв вничью с «Сочи».
Сборная Казахстана под руководством Черчесова снова проиграла Словении в Лиге наций.
Хоккей
«Сухой» матч Игоря Бобкова помог «Амуру» обыграть «Ладу».
Теннис
Ирина Хромачёва и Анна Данилина стали чемпионками парного турнира WTA-1000 в Ухане.
Янник Синнер выиграл «Мастерс» в Шанхае, победив Новака Джоковича в финале.
Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Ухане.
Бокс/ММА
Результаты турнира UFC Fight Night 244.
Команда Дмитрия Бивола подаст протест на судейское решение в бою с Бетербиевым.
Баскетбол
ЦСКА с разницей в шесть очков победил «Зенит» в матче Единой лиги.
Авто
В Южной Корее заявили о намерении вернуться в календарь Формулы-1, но на новой трассе.
Волейбол
Волейболисты московского «Динамо» одержали волевую победу над «Кузбассом» в Суперлиге.
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Ленинградку» в финале Кубка Легенд.
Фигурное катание
Софья Самоделкина вылетела на стажировку к Рафаэлю Арутюняну в США.
Другие
Александра Морозова и Юнесс Беннар выиграли Московский международный марафон.
Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич установила новый мировой рекорд в марафоне.