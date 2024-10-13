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Титулы Синнера и Соболенко, ЦСКА обыграл «Зенит» в Единой лиге. Главное к вечеру

Теннисисты Янник Синнер и Арина Соболенко стали победителями турниров в Шанхае и Ухане, сборная Казахстана потерпела очередное поражение под руководством Станислава Черчесова, ЦСКА обыграл «Зенит» в Единой лиге ВТБ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 октября.

Футбол

«Арсенал» упустил возможность возглавить таблицу Первой лиги, сыграв вничью с «Сочи».

Сборная Казахстана под руководством Черчесова снова проиграла Словении в Лиге наций.

Хоккей

«Сухой» матч Игоря Бобкова помог «Амуру» обыграть «Ладу».

Теннис

Ирина Хромачёва и Анна Данилина стали чемпионками парного турнира WTA-1000 в Ухане.

Янник Синнер выиграл «Мастерс» в Шанхае, победив Новака Джоковича в финале.

Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Ухане.

Бокс/ММА

Результаты турнира UFC Fight Night 244.

Команда Дмитрия Бивола подаст протест на судейское решение в бою с Бетербиевым.

Баскетбол

ЦСКА с разницей в шесть очков победил «Зенит» в матче Единой лиги.

Авто

В Южной Корее заявили о намерении вернуться в календарь Формулы-1, но на новой трассе.

Волейбол

Волейболисты московского «Динамо» одержали волевую победу над «Кузбассом» в Суперлиге.

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» уверенно обыграли «Ленинградку» в финале Кубка Легенд.

Фигурное катание

Софья Самоделкина вылетела на стажировку к Рафаэлю Арутюняну в США.

Другие

Александра Морозова и Юнесс Беннар выиграли Московский международный марафон.

Кенийская легкоатлетка Рут Чепнгетич установила новый мировой рекорд в марафоне.