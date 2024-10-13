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Новости спорта 13 октября: Синнер и Соболенко стали победителями турниров в Шанхае и Ухане, ЦСКА обыграл Зенит в Единой лиге

Титулы Синнера и Соболенко, ЦСКА обыграл «Зенит» в Единой лиге. Главное к вечеру
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Теннисисты Янник Синнер и Арина Соболенко стали победителями турниров в Шанхае и Ухане, сборная Казахстана потерпела очередное поражение под руководством Станислава Черчесова, ЦСКА обыграл «Зенит» в Единой лиге ВТБ. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 13 октября.

Футбол

«Арсенал» упустил возможность возглавить таблицу Первой лиги, сыграв вничью с «Сочи».

Сборная Казахстана под руководством Черчесова снова проиграла Словении в Лиге наций.

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Теннис

Ирина Хромачёва и Анна Данилина стали чемпионками парного турнира WTA-1000 в Ухане.

Янник Синнер выиграл «Мастерс» в Шанхае, победив Новака Джоковича в финале.

Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA-1000 в Ухане.

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