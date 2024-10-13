Мбаппе отправился на Корсику после похода в ночной клуб Стокгольма — Corse Martin

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе посетил один из ресторанов Корсики после того, как покинул Стокгольм, где он отдыхал в ночном клубе в день игры «трёхцветных» с Израилем в матче Лиги наций (1:4). Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Corse Martin.

По информации источника, окружение 25-летнего футболиста предприняло необходимые меры, чтобы посетителям ресторана не удалось его сфотографировать. Подчёркивается, что Мбаппе находился в заведении в уединённом помещении в компании своего телохранителя и неизвестной девушки.

Ранее сообщалось, что Мбаппе попросил тренерский штаб сборной Франции не вызывать его на октябрьские матчи Лиги наций, чтобы он мог восстановиться от травмы.

Материалы по теме Дешам отреагировал на поход Мбаппе в ночной клуб во время матча сборной Франции

Самые скандальные футболисты в истории: