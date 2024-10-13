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Мбаппе отправился на Корсику после похода в ночной клуб Стокгольма — Corse Martin

Мбаппе отправился на Корсику после похода в ночной клуб Стокгольма — Corse Martin
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Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе посетил один из ресторанов Корсики после того, как покинул Стокгольм, где он отдыхал в ночном клубе в день игры «трёхцветных» с Израилем в матче Лиги наций (1:4). Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Corse Martin.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 3-й тур
10 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
1 : 4
Франция
0:1 Камавинга – 7'     1:1 Гандельман – 24'     1:2 Нкунку – 28'     1:3 Гендузи – 87'     1:4 Баркола – 89'    

По информации источника, окружение 25-летнего футболиста предприняло необходимые меры, чтобы посетителям ресторана не удалось его сфотографировать. Подчёркивается, что Мбаппе находился в заведении в уединённом помещении в компании своего телохранителя и неизвестной девушки.

Ранее сообщалось, что Мбаппе попросил тренерский штаб сборной Франции не вызывать его на октябрьские матчи Лиги наций, чтобы он мог восстановиться от травмы.

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