Мбаппе отправился на Корсику после похода в ночной клуб Стокгольма — Corse Martin

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе посетил один из ресторанов Корсики после того, как покинул Стокгольм, где он отдыхал в ночном клубе в день игры «трёхцветных» с Израилем в матче Лиги наций (1:4). Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Corse Martin.
По информации источника, окружение 25-летнего футболиста предприняло необходимые меры, чтобы посетителям ресторана не удалось его сфотографировать. Подчёркивается, что Мбаппе находился в заведении в уединённом помещении в компании своего телохранителя и неизвестной девушки.
Ранее сообщалось, что Мбаппе попросил тренерский штаб сборной Франции не вызывать его на октябрьские матчи Лиги наций, чтобы он мог восстановиться от травмы.
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