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Бородин: Сафонов хотел всю жизнь провести в «Краснодаре», но он заслужил играть в Европе

Бородин: Сафонов хотел всю жизнь провести в «Краснодаре», но он заслужил играть в Европе
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Экс-защитник «Краснодара» Сергей Бородин высказался о вратаре сборной России и «ПСЖ» Матвее Сафонове.

— Вы знаете Сафонова почти с детства. Часто ли он говорил о желании играть в Европе?
— Нет, мне кажется, он, наоборот, говорил, что хочет провести всю жизнь в «Краснодаре». Но раз так получилось, значит, суждено. Он молодец, заслужил. Мне кажется, Мотя уже потихоньку выигрывает борьбу у Доннаруммы, хотя только приехал», — сказал Бородин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в июне этого года Сафонов перешёл из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен» за € 20 млн. 25-летний российский вратарь подписал контракт с клубом из Франции до лета 2029 года.

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