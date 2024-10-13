Юрий Жирков: в доме престарелых мне будет тяжело, кальян там точно не дадут

Экс-футболист сборной России Юрий Жирков поделился ответом на вопрос, до скольки лет он планирует дожить.

«До скольких лет я хотел бы жить? Смотря как ходить буду. Или вообще лежать, блин. Если я буду как некоторые 80-летние, которых я знаю, — они бегают, занимаются спортом, то можно было бы и до 80 лет пожить.

Дожить до 100 лет? Сложно, не знаю. Если попаду в дом престарелых, мне там будет тяжело — кальян точно не дадут», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, бывший футболист завершил карьеру в 2020 году. За всё время профессиональной карьеры Жирков успел поиграть за лондонский «Челси», «Зенит», московское «Динамо», ПФК ЦСКА, «Анжи», «Химки» и тамбовский «Спартак». Юрий пять раз становился чемпионом России, а также по шесть раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В составе ЦСКА он становился обладателем Кубка УЕФА. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.