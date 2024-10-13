Игрок «Динамо» Мх Пальцев: с «Зенитом» будем стараться играть от себя и побеждать

Защитник махачкалинского «Динамо» и сборной России Валентин Пальцев высказался о предстоящем матче с «Зенитом» в рамках 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится 2 ноября в Санкт-Петербурге.

— В ближайших турах вам предстоит матч с «Зенитом». Будете сжимать зубы и биться с действующим чемпионом?

— Зачем сжимать зубы, когда можно просто играть в футбол? Мы будем стараться играть от себя и побеждать. Очень хочется показать, что мы — клуб, который может дать бой шестикратному чемпиону, — приводит слова Пальцева Metaratings.

Действующее трудовое соглашение Валентина Пальцева с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 1,2 млн.