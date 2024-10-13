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«Пари НН» сыграл вничью с ЦСКА в первом матче Гончаренко на посту тренера команды

Завершился товарищеский матч между московским ЦСКА и «Пари НН» (2:2), который стал первым для Виктора Гончаренко на посту главного тренера нижегородской команды.

На 16-й минуте счёт в игре открыл нападающий красно-синих Сауль Гуарирапа. На 51-й минуте атакующий хавбек нижегородской команды Никита Ермаков восстановил равновесие. На 64-й минуте полузащитник Кристиян Бистрович вновь вывел ЦСКА вперёд. На 69-й минуте защитник «Пари НН» Никита Каккоев установил окончательный счёт во встрече.

Во втором тайме между игроками команд произошла потасовка, в результате которой с поля были удалены полузащитник «Пари НН» Антон Мухин и хавбек ЦСКА Иван Обляков.

Нижегородский клуб объявил о назначении Гончаренко 9 октября.

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