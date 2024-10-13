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Егор Бабурин ответил на вопрос, какая команда имеет сильнейший состав в Первой лиге

Егор Бабурин ответил на вопрос, какая команда имеет сильнейший состав в Первой лиге
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Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин ответил на вопрос, какая команда является самой сильной в нынешнем сезоне Мелбет Первой лиги по составу.

«Все хорошо укомплектованы. Тот же «Черноморец» забрал много хороших футболистов. Что касается нас, по прошедшим матчам не могу сказать, что какая-то зона нуждается в усилении. У нас большая обойма. Много матчей мы вытащили за счёт замен. Но об усилении думают все, даже ведущие клубы мира. Но пока у нас задача до нового года – держать планку», — приводит слова Бабурина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Олега Кононова набрали 26 очков за 14 матчей. На втором месте идёт екатеринбургский «Урал», имеющий в своём активе 25 очков. Тройку лидеров замыкает тульский «Арсенал» с 25 очками. Отметим, что «оружейники» сыграли на один матч меньше.

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