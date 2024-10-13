Черчесов: делаю свою работу, как вижу, а не для того, чтобы понравиться

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, за счёт чего его подопечные смогут взять реванши в матчах Лиги наций.

«За счёт только коллективных действий — что в обороне, что в атаке. Концентрация весь матч. На пресс-конференции я сказал, что эта игра мне больше понравилась, нежели предыдущие. Даже больше, нежели 0:0 с норвежцами. Потому что у нас был баланс определённый. Ошибки индивидуальные привели к голам, хотя австрийцы имели преимущество, но это никогда ни о чём не говорит. Просто пару ошибок, которые дали возможность сопернику забить, смазали саму игру. Мы вчера просмотрели игру — реально сбалансированно. Посмотрите, пожалуйста, картинку и сравните с предыдущими двумя играми. Даже геометрия абсолютно разная.

Можно сказать, мы в начале пути. Я постоянно это говорю. Даже лучшие гимнастки мира делают шпагат только в одну сторону. А мне надо и туда, и сюда. Причём я его не умею делать. Но надо. С этим мы столкнулись, мы это принимаем, мы свою работу делаем и будем делать так, как считаем правильным. Потому что очень бы не хотелось терять время. Причём время не моё, а казахстанской сборной. Если я говорю, что это дорога в никуда, я это вижу. У меня нет принципа алиби. Я делаю свою работу, как я вижу, а не для того, чтобы понравиться», — заявил Черчесов на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в активе у сборной Казахстана под руководством Черчесова одно очко в турнирной таблице Лиги наций. Ранее команда сыграла дома вничью с Норвегией (0:0), после чего проиграла в гостях со Словенией (0:3) и Австрией (0:4). Следующий матч национальная команда проведёт со Словенией на домашнем стадионе.