Виталий Шитов рассказал, за счёт чего «Торпедо» достигло 20 матчей без поражений

Нападающий московского «Торпедо» Виталий Шитов, выступающий за автозаводцев на правах аренды из «Спартака», высказался о серии чёрно-белых без поражений, которая составляет уже 20 матчей.

«Как удалось достичь 20 матчей без поражений? За счёт глубины состава, потому что футболисты, которые выходят на замену, забивают и помогают команде. А те ребята, которые выходят в стартовом составе, все заряжены и играют на максимуме.

Это самая длинная беспроигрышная серия в моей карьере? Наверное, да. Ещё у меня была длительная серия с «Тюменью» в прошлом году. Но там была пятиматчевая победная серия. А сколько не проигрывали, не припомню, но, по-моему, больше семи матчей», — приводит слова Шитова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Торпедо» занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Олега Кононова набрали 26 очков за 14 матчей. На втором месте идёт екатеринбургский «Урал», имеющий в своём активе 25 очков. Тройку лидеров замыкает тульский «Арсенал» с 25 очками. Отметим, что «оружейники» сыграли на один матч меньше.