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Терри иронично отреагировал на высокомерное заявление Ибрагимовича о «Челси»

Терри иронично отреагировал на высокомерное заявление Ибрагимовича о «Челси»
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Бывший центральный защитник и капитан «Челси» Джон Терри с юмором отреагировал на слова экс-нападающего ряда европейских грандов Златана Ибрагимовича, заявившего, что лондонский клуб не мог подписать его в своё время, поскольку он как игрок завоевал больше трофеев. Также швед добавил, что это он мог подписать «Челси».

Публикация с указанными словами Ибрагимовича появилась в аккаунте 365scores в социальной сети. Терри прокомментировал её, написав: «Он [Ибрагимович] не хотел сидеть на скамейке запасных». При этом экс-защитник отметил аккаунт бывшего нападающего «синих» Дидье Дрогба, добавив эмодзи короны.

Терри находился в системе «Челси» с 1995 по 2017 год.

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