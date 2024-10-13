Андрей Талалаев: наш штаб уже трижды выходил в РПЛ, добьёмся повышения с «Балтикой»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался об игре своей команды в последних матчах, а также заявил, что балтийцы смогут выйти в Российскую Премьер-Лигу по итогам нынешнего сезона.

«Результат на первом месте? Первичнее – качество футбола. Результаты будут определяться в последней декаде мая. В настоящий момент мы более чем удовлетворены тем, как играет команда. Результат ещё придёт. Наш тренерский штаб уже трижды проделывал тот путь, который предстоит сейчас пройти с «Балтикой». Добьёмся повышения в классе и в четвёртый раз. Да, нам хотелось бы побольше очков иметь в активе. «Балтика» не должна была проигрывать «Торпедо», там логичнее смотрелась ничья. И надо было дома обыгрывать «Нефтехимик». Но это футбол, в Первой лиге он немного другой», — приводит слова Талалаева Metaratings.

На данный момент калининградская «Балтика» находится на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги. Подопечные Андрея Талалаева набрали 21 очко в 13 матчах. Возглавляет турнирную таблицу чемпионата московское «Торпедо», имеющее в своём активе 26 очков после 14 встреч.