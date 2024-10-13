Игрок «Спартака» Хлусевич ответил на вопрос, перешёл бы он в «Зенит» на удвоенную зарплату

Правый защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, перешёл бы он в «Зенит», если бы санкт-петербургский клуб повысил ему заработную плату в два раза.

— Я игрок «Спартака», об этом никогда не думаю. И деньги для меня не самое важное в футбольной жизни. Конечно, все рады зарабатывать больше, этого никто не скрывает. Но я люблю футбол, потому что эта игра — моя жизнь.

— Но футбол можно любить как в «Спартаке», так и в «Зените».

— Да, но сейчас я играю в «Спартаке» и абсолютно счастлив, — приводит слова Хлусевича «Комсомольская правда».

Хлусевич перешёл в «Спартак» зимой 2022 года. За этот период он принял участие в 94 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 11 результативными передачами. В нынешнем сезоне 23-летний футболист сыграл 13 матчей во всех соревнованиях. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме Хлусевич: у нас хорошая коммуникация со Станковичем, но я недоволен началом сезона

Самые титулованные футбольные клубы России: