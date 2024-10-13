Игрок «Пари НН» Каккоев: назначение Гончаренко встряхнуло команду, набираем обороты

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Никита Каккоев высказался о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера команды, а также о товарищеском матче с ЦСКА. Встреча состоялась сегодня, 13 октября, и завершилась вничью со счётом 2:2.

«Нас это встряхнуло, набираем обороты, будем готовиться к «Ростову». Там всё покажем. ЦСКА — хороший спарринг‑партнёр, хорошая игра. В паузе на матчи сборных это нужно», — сказал Каккоев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, нижегородцы объявили о назначении Гончаренко на пост главного тренера 9 октября.

После 11 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре нижегородцы проведут встречу с «Ростовом». Матч состоится 19 октября, начало — в 14:00 мск.