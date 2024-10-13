Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Норвегия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для Карпина я в компании «жирных». Хлусевич — о своих игровых кондициях

«Для Карпина я в компании «жирных». Хлусевич — о своих игровых кондициях
Аудио-версия:
Комментарии

Правый защитник сборной России и «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос, какой самый ценный совет относительно поддержания игровой формы ему дал главный тренер национальной команды Валерий Карпин, ранее иронизировавший насчёт лишнего процента жира у футболистов.

«Я, кстати, в этой компании — из «жирных». У меня есть определённые проблемы в этом плане. Я выгляжу худым, но процент жира у меня достаточно большой, это правда. С Карпиным мы раза два на эту тему разговаривали, он давал нужные советы. Сейчас я уже в лучших кондициях, чем был на прошлых сборах, например. Но Валерий Георгиевич, думаю, всё равно не будет доволен, пока я не окажусь в «зелёной зоне» по проценту жира», — приводит слова Хлусевича «Комсомольская правда».

23-летний футболист дебютировал в составе сборной России 24 сентября 2022 года в товарищеском матче с Киргизией (1:2). В той игре Хлусевич провёл на поле 45 минут. Всего за российскую национальную команду защитник сыграл пять матчей, в которых отметился результативной передачей.

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 13 матчах «Спартака» во всех соревнованиях, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Хлусевич ответил на вопрос, перешёл бы он в «Зенит» на удвоенную зарплату

Как сборная России играет при Карпине:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android