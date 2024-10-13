Воспитанник «Спартака» Шитов: меня не удивит, если «Зенит» не завоюет золото РПЛ

Нападающий московского «Торпедо» Виталий Шитов, выступающий за автозаводцев на правах аренды из «Спартака», высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги, а также признался, что не удивится, если «Зенит» не займёт первое место.

«Как воспринимаю потерю лидерства «Зенитом»? Думаю, каждая команда ещё наберёт свои очки. Посмотрим, какая будет развязка. В любом случае интереснее смотреть чемпионат, в котором есть борьба за первое место. Меня не удивит, если «Зенит» не завоюет золото. Всякое может случиться», — приводит слова Шитова «Евро-Футбол.Ру».

После 11 туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 26 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.