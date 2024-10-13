«Арсенал» — «Сочи»: Максим Турищев вывел хозяев вперёд в концовке первого тайма
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В эти минуты проходит матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречаются тульский «Арсенал» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:0 в пользу хозяев.
Россия — Мелбет Первая лига . 14-й тур
13 октября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Турищев – 45+1' 1:1 Мелёшин – 62'
На 45+1-й минуте нападающий тульского «Арсенала» Максим Турищев вывел свою команду вперёд.
На данный момент тульский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков в 13 матчах. «Сочи» после аналогичного количества встреч находится на шестой строчке. Подопечные Роберта Морено имеют в своём активе 20 очков.
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