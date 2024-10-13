Воспитанник «Зенита» Обонин рассказал о дебюте за основную команду в матче с «Войводиной»

Защитник второй команды санкт-петербургского «Зенита» Кирилл Обонин высказался о своём дебюте в основном составе сине-бело-голубых в товарищеском матче с сербской «Войводиной» (4:1) из Нови-Сада.

«Дебют за основную команду — большая честь для меня. Игра получилась достаточно хорошей, поэтому испытываю только положительные эмоции. Это мой первый матч на таком уровне. Соперник оказывал довольно высокое сопротивление, но мы с ним справились.

Я впервые сыграл на «Газпром Арене». Это лучший стадион в России. А на матч с «Войводиной» ещё и фанатов много пришло. Их поддержка была слышна на протяжении всей игры. Больше им спасибо», — сказал Обонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.