«Локомотив» и «Динамо» могут приобрести Зайнутдинова зимой — Türkiye Gazetesi

Московские «Локомотив» и «Динамо» проявляют интерес к 26-летнему атакующему полузащитнику «Бешикташа» Бактиёру Зайнутдинову. Об этом сообщает Türkiye Gazetesi.

По информации источника, «Локомотив» и «Динамо» могут предпринять попытку купить Зайнутдинова в зимнее трансферное окно. Подчёркивается, что «Бешикташ» также заинтересован в продаже футболиста, поскольку он не смог адаптироваться к чемпионату Турции, и ожидает, что сможет выручить за него сумму в размере € 4 млн.

В нынешнем сезоне Зайнутдинов принял участие в двух матчах Суперлиги, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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