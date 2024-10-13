Гончаренко — об уходе из «Урала»: думал, будет ли это бегством или пойдёт на пользу

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко поделился воспоминаниями о своём уходе с аналогичного поста в екатеринбургском «Урале».

«Как воспринял уход из «Урала»? Я думал, что команде, может быть, нужен новый вызов. Я думал, будет ли уход бегством или пойдёт на пользу ребятам. Я не мог найти ответ. Может, стоило раньше уйти из команды. Мы не оценили, что травмы игроков повлияют на набор очков.

Григорий Иванов сказал, что я бросил ребят под танки? Я понимаю, что он имел в виду. Он говорит, что надо было играть одним составом, я понимаю его мысли. Когда ты играешь в Москве с ЦСКА, а потом два матча с «Акроном», нужно делать ротацию. Мы принимаем решение, потом его оценивают», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Напомним, нижегородцы объявили о назначении Гончаренко на пост главного тренера 9 октября.

Гончаренко возглавлял «Урал» с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение. Также за свою тренерскую карьеру специалист успел поработать в БАТЭ, ЦСКА, «Краснодаре» и «Кубани».