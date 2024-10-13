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Ямалю удалось избежать серьёзной травмы после матча с Данией — Романо

Ямалю удалось избежать серьёзной травмы после матча с Данией — Романо
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Крайний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль не получил серьёзной травмы во время матча 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с Данией (1:0), где он был заменён на 90+3-й минуте встречи. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 3-й тур
12 октября 2024, суббота. 21:45 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
Дания
1:0 Субименди – 79'    

По информации источника, на текущий момент 17-летний футболист чувствует себя лучше, чем вчера.

Ранее в СМИ появлялись сведения, что первичное медицинское обследование выявило у нападающего мышечную травму левой ноги. Однако сегодня, 13 октября, должны быть проведены дополнительные тесты с целью определения масштаба травмы Ямаля.

В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в 14 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 120 млн.

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