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Дмитрий Сычёв оценил шансы «Локомотива» выиграть РПЛ в текущем сезоне

Дмитрий Сычёв оценил шансы «Локомотива» выиграть РПЛ в текущем сезоне
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Экс-нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычёв оценил шансы бывших сокомандников выиграть Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

«Об этом рано говорить. Ещё даже пауза между кругами не наступила. Пока команда выглядит очень интересно, ярко и по игре впечатляет. Самое главное, что молодые игроки, играющие важную роль в команде, очень качественно растут и уже стучатся в двери сборной. Приятно наблюдать за их игрой, смотреть, как строится коллектив. Результат будет только весной следующего года, но уже видно, что команда радует и строится надолго», – приводит слова Сычёва Metaratings.

Напомним, «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками в 11 турах. Лидером является ФК «Краснодар».

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