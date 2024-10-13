«Путь Гвардиолы один, у меня — другой». Гончаренко назвал цель «Пари НН» на сезон

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Виктор Гончаренко назвал цель своей новой команды на нынешний сезон Российской Премьер-Лиги. Нижегородцы объявили о назначении Гончаренко на пост главного тренера 9 октября.

«Мне привычно бороться за высокие места, быть внизу таблицы сложнее. Команда может быть готовой, но всё может поменяться от дуновения ветра. Путь Гвардиолы один, у меня — другой. Хочется играть в качественный футбол, развивать молодых. Конкретное место может начать давить на команду, нужно стараться быть выше. Цель — выйти из стыков. Видел много матчей [«Пари НН»], но изнутри всё выглядит по‑другому. Нужно время на поиск «химии» в команде», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

После 11 сыгранных матчей «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. В следующем туре нижегородцы проведут встречу с «Ростовом». Матч состоится 19 октября, начало — в 14:00 мск.

Предыдущим местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Под его руководством «Урал» провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых 29 раз победил, 17 раз сыграл вничью и 32 раза потерпел поражение. Также за свою тренерскую карьеру специалист успел поработать в БАТЭ, ЦСКА, «Краснодаре» и «Кубани».