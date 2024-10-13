«Арсенал» — «Сочи»: Павел Мелёшин сравнял счёт на 61-й минуте

В эти минуты проходит матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречаются тульский «Арсенал» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт 1:1.

На 61-й минуте матча форвард «Сочи» Павел Мелёшин, права на которого принадлежат «Спартаку», сравнял счёт.

На данный момент тульский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 25 очков в 13 матчах. «Сочи» после аналогичного количества встреч находится на шестой строчке. Подопечные Роберта Морено имеют в своём активе 20 очков.