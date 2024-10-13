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Месут Озил оригинально ответил на вопрос о выборе между Месси и Роналду

Месут Озил оригинально ответил на вопрос о выборе между Месси и Роналду
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На одном из мероприятий бывшего атакующего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Германии Месута Озила попросили сделать выбор между экс-форвардом «сливочных» Криштиану Роналду и экс-нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Месси или Роналду? Арда Гюлер!» — сказал Озил, после чего люди в зале начали ему аплодировать.

Озил играл за мадридский клуб с Роналду с 2010 по 2013 год. За этот период немецкий футболист принял участие в 159 матчах во всех турнирах (27 голов и 81 ассист).

Турецкий нападающий Гюлер перешёл в «Реал» летом 2023 года из «Фенербахче». Он сыграл 22 матча во всех соревнованиях, где забил шесть голов.

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